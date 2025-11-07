Kars'ta 19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Yakalandı ve Tutuklandı

Emniyetin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent merkezinde operasyon düzenledi

Kars’ta kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve hakkında dolandırıcılık suçundan 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikamete düzenledikleri operasyonda M.İ. (24) isimli zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında 'banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' olmak üzere iki farklı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

