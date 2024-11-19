Kars'ta 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan 28 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yakalama Detayları

Yapılan operasyonda, şehir merkezine bağlı Ölçülü köyü yakınlarında gerçekleştirilen denetimlerde 28 düzensiz göçmen tespit edildi. Yasa dışı yolla ülkeye girdikleri belirlenen göçmenlere toplamda 639 bin 352 lira ceza uygulandı.

İlerleyen Süreç

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Bu tür operasyonlarla bölgedeki düzensiz göç faaliyetlerinin önlenmesi hedeflenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.