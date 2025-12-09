DOLAR
Kars’ta 36 Hesaba Erişim Engeli: Telegram, Instagram ve X’de "Sorgu Paneli"

Kars İl Emniyetinin çalışmasında, "Sorgu Paneli" adıyla faaliyet gösteren 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:21
Operasyon ve tespitler

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı veya satıldığı değerlendirilen çok sayıda hesap tespit edildi.

Siber ekiplerince yapılan çalışmalarda, "7545 SKM" suçu kapsamında "Sorgu Paneli" adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 Telegram grubu, 6 Instagram hesabı ve 1 X (Twitter) olmak üzere toplam 36 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliği’nin 04.12.2025 tarihli, 2025/4047 D. İş sayılı kararı doğrultusunda söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kişisel verilerin korunması ve suç içerikli faaliyetlerin engellenmesine yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

