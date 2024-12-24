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Kars'ta 37 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kars'ta bir kız yurdunda kalan 37 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:59
Kars'ta 37 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kars'ta Üniversite Öğrencilerinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Kars'ta Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir kız yurdunun yemeklerinden sonra 37 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, yedikleri yemeklerin ardından mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi belirtilerle Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Öğrenciler Tedavi Altına Alındı

Hastaneye intikal ettikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir süre gözlem altında tutulan öğrenciler, yapılan tetkiklerin ardından tedavi edilerek taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yemek Menüsü Belirlendi

Hastaneye başvuran öğrencilerin, yurtta şehriye çorbası, etli mantı, kısır ve ıslak kek tükettikleri öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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