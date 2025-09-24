Kars'ta 38. Ahilik Haftası: Yalçın Omur 'Yılın Ahisi' Seçildi

Kars'ta 38. Ahilik Haftası etkinliklerinde Yılın Ahisi Yalçın Omur'a plaket verildi; protokol konuşmaları yapıldı ve Ahi pilavı ikram edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:24
Kars'ta 38. Ahilik Haftası: Yalçın Omur 'Yılın Ahisi' Seçildi

Kars'ta 38. Ahilik Haftası kutlandı

Kars'ta düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın Ahisi, kalfası ve çırağı ödüllendirildi.

Açılış

Etkinlik, Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmaları

Kars Valisi Ziya Polat, konuşmasında esnafın mahallenin ve toplumun koruyucusu olduğunu vurguladı. Polat, esnafın desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Yerel esnafımıza sahip çıkmak zorundayız. Öncelikle buradaki insanlarımız, kurum ve kuruluşlar, Kars'taki esnafımızdan alışveriş yapmak, destek olmak zorunda. Umarım bereketli kazançlarınız olur. Biz boğazından haram lokma geçmeyen bir toplumun evlatlarıyız, dinimiz, örfümüz belli." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise ticaretin dürüst ve temiz yapılmasının ve bu anlayışın gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek, "Kars esnafı eski kültürü ve geleneği yaşatıyor, hayatın her dokunuşunda esnafımız sahada. Esnafımız sosyal hayatın içerisinde sadece ticari mantıkla değil her alanda bizimle birlikte. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Ahiliğin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun sosyal, ekonomik ve ahlaki yapısını şekillendiren bir teşkilatlanma modeli olduğunu anlattı. Senger, Ahiliğin birey-toplum-devlet ilişkisini dengeleyen bir ahlaki sistem ve toplumsal dayanışma modeli olduğunu vurguladı ve bu yapının üretim, paylaşım, adalet ile karakter inşasını esas aldığını ifade etti.

Ticaret İl Müdürü Bilal Taş ve Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan de etkinlikte konuştu.

Ödül töreni ve ikram

Konuşmaların ardından Vali Ziya Polat, 55 yıldır aynı mesleği icra eden Yılın Ahisi Yalçın Omur'a plaket verdi ve şet kuşatma törenini gerçekleştirdi. Törende ayrıca Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı'na hediyeler takdim edildi.

Tören sonunda katılımcılara Ahi pilavı ikram edildi. Vali Polat ve beraberindekiler, törenin ardından sanayi esnafını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ceyhan Kandemir'in 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim'i Gökçeada'da İlk Gösterimini Yaptı
2
Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na Yoğun İlgi — 435 Özbek Öğrenci Katıldı
3
Aydın Büyükşehir'den 'Kuşadası Belediyesi binası tahliye edilecek' iddiasına yalanlama
4
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açıldı — Aydoğdu İlk Dersi Verdi
5
Duhok’ta Üzüm Zenginliği: 125 Çeşitle Sofralar Tatlanıyor
6
Manavgat'ta Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı — Müdahale Sürüyor
7
ORSAM Paneli: Afrika Boynuzu'nda Türkiye'nin Rolü ve Küresel Dinamikler

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası