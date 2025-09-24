Kars'ta 38. Ahilik Haftası: Yalçın Omur 'Yılın Ahisi' Seçildi

Kars'ta 38. Ahilik Haftası kutlandı

Kars'ta düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın Ahisi, kalfası ve çırağı ödüllendirildi.

Açılış

Etkinlik, Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmaları

Kars Valisi Ziya Polat, konuşmasında esnafın mahallenin ve toplumun koruyucusu olduğunu vurguladı. Polat, esnafın desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Yerel esnafımıza sahip çıkmak zorundayız. Öncelikle buradaki insanlarımız, kurum ve kuruluşlar, Kars'taki esnafımızdan alışveriş yapmak, destek olmak zorunda. Umarım bereketli kazançlarınız olur. Biz boğazından haram lokma geçmeyen bir toplumun evlatlarıyız, dinimiz, örfümüz belli." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise ticaretin dürüst ve temiz yapılmasının ve bu anlayışın gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek, "Kars esnafı eski kültürü ve geleneği yaşatıyor, hayatın her dokunuşunda esnafımız sahada. Esnafımız sosyal hayatın içerisinde sadece ticari mantıkla değil her alanda bizimle birlikte. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Ahiliğin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun sosyal, ekonomik ve ahlaki yapısını şekillendiren bir teşkilatlanma modeli olduğunu anlattı. Senger, Ahiliğin birey-toplum-devlet ilişkisini dengeleyen bir ahlaki sistem ve toplumsal dayanışma modeli olduğunu vurguladı ve bu yapının üretim, paylaşım, adalet ile karakter inşasını esas aldığını ifade etti.

Ticaret İl Müdürü Bilal Taş ve Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan de etkinlikte konuştu.

Ödül töreni ve ikram

Konuşmaların ardından Vali Ziya Polat, 55 yıldır aynı mesleği icra eden Yılın Ahisi Yalçın Omur'a plaket verdi ve şet kuşatma törenini gerçekleştirdi. Törende ayrıca Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı'na hediyeler takdim edildi.

Tören sonunda katılımcılara Ahi pilavı ikram edildi. Vali Polat ve beraberindekiler, törenin ardından sanayi esnafını ziyaret etti.