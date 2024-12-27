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Kars'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:43
Kars'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Kent genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 37 ekip görevlendirildi.

Ekipler, bu operasyon çerçevesinde 2 metruk bina, 21 umuma açık yer ve 39 ayrı noktada yol kontrolü ve arama yaptı. Yapılan kontrollerde, Özbekistan ve Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonlar sırasında ayrıca, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi de yakalandı ve yoklama kaçağı olarak tespit edilen 8 kişiye de işlem yapıldığı bildirildi.

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