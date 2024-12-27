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Kars'ta 6 Şahıs Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

Kars'ta jandarma, 2'si Azeri 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:44
Kars'ta 6 Şahıs Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

Kars'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Kars'ta jandarma ekipleri, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay, Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın Esenkent köyü yakınlarında yaptığı başarılı bir operasyon ile gerçekleşti.

Şüpheliler ve Ekipmanlar Ele Geçirildi

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, S.Ç. (46), M.A. (26), O.C.A. (27), Y.K. (31) ile birlikte Azerbaycan uyruklu T.E. (44) ve R.I. (39) isimli şüphelileri izinsiz kazı yaparken yakaladı. Operasyon sırasında, şüphelilerin kullandığı 2 metal arama dedektörü, dijital dedektör göstergesi, balyoz, kürek, murç, kazma, çekiç, inşaat eldiveni ve kova gibi kazı ekipmanlarına da el konuldu.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, jandarma yetkilileri durumu yakından takip etmektedir. Kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla benzer operasyonların devam edeceği bildirildi.

Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı....

Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı 2 metal arama dedektörü ve aparatı, dijital dedektör göstergesi ve çantası, balyoz, 3 kürek, 3 murç, 2 kazma, 1 çekiç, 1 inşaat eldiveni ve 2 kova ele geçirildi.

Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı....

Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı 2 metal arama dedektörü ve aparatı, dijital dedektör göstergesi ve çantası, balyoz, 3 kürek, 3 murç, 2 kazma, 1 çekiç, 1 inşaat eldiveni ve 2 kova ele geçirildi.

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