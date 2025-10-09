Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam

Kars'ta 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ davasında duruşma devam etti

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet A., Mehmet A., Kazim Y., Yusuf Y. ve Yağup Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları, mağdur aile fertleri ve destek için adliye bahçesine gelen bazı vatandaşlar duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada öne çıkanlar

Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi Meltem Erdağ, oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle salona geldi. Erdağ ailesine destek veren vatandaşlar adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri altında tek tek aranarak içeri alındı.

Tutuklu sanık Yağup Y. tahliyesini isteyerek, "İflas ettim mağdurum, ailem çocuklarım perişan oldu. Kamera kayıtları var, tahliyemi istiyorum." dedi.

Anne Meltem Erdağ ise adalete güvendiğini belirterek şunları söyledi: "Olan bize oldu, onlar 'biz mağdur olduk' diyorlar. Onun çocukları okula gidiyor, benim çocuğum gitmiyor. Biz her sabah eşimle mezarlığa gidiyoruz. Kim her sabah saat altıda mezarlığa gider? En ağır cezayı almalarını istiyorum, ömür boyu çıkmasınlar. Beni mahvettiniz, adalete güveniyorum, sizlere güveniyorum."

Baba Murat Erdağ da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Savcının talebi ve mahkeme kararı

Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi; ayrıca olay yerinden keşif yapılmasına, beyanı alınamayan tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmedip duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi ve iddianame

Olay, 29 Ekim 2024'te Kars İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırı sırasında meydana geldi. Evlerinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ, maganda kurşunuyla yaralanarak kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, tutuklu sanık Kazim Y., Yağup Y. ve Yusuf Y. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet A. ve Mehmet A. hakkında ise aralarında husumet bulunan diğer sanıklara yönelik silahlı saldırı nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Duruşmada alınan beyanların ardından esas hakkındaki karar ve delillerin değerlendirilmesi için sürecin devam etmesine karar verildi.

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anne Meltem Erdağ, (sol 4) duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi. Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi.