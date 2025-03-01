Kars'ta 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:32
Kars'ta 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta yapılan denetimlerde, düzensiz yollarla yurda giriş yapan 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçü önleme amacıyla düzenlediği operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonda, bir iş yerinde tespit edilen Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, yetkililer tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Bununla birlikte, iş yeri sahibi F.A. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Emniyet güçleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı kararlılıkla mücadelelerine devam edeceğini açıkladı.

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler...

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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