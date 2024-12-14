Kars'ta 8 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

Kars'ın Susuz ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kars-Ardahan kara yolunun Susuz ilçesine bağlı Kırkpınar köyü mevkisinde, bir minibüs ile 7 otomobilin karıştığı kaza neticesinde, yaralı olan kişi Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Olayın ardından jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerle birlikte araçlarda bulunanlar, servis araçlarıyla kaza yerinden tahliye edildi.

Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Kaza anında, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yolda birçok araç kalırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar temizleme çalışmasına başladı.

Kars'ın Susuz ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Susuz ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.