Kars'ta Azra E.'nin Cezası İndirildi: Yargıtay Kararı Sonrası Yeniden Yargılama

Kars Arpaçay'da kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay kararıyla bozuldu; yeniden yargılamada ceza 6 yıl 8 aya düştü.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:56
Kars'ta Azra E.'nin Cezası Yargıtay Kararıyla İndirildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldüren lise öğrencisi Azra E. hakkında verilen mahkeme kararı Yargıtay incelemesinin ardından değişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan sanığın cezası düşürüldü.

Duruşma ve mahkeme kararı

Tutuksuz sanık Azra E., Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin daha önceki kararı hukuka aykırı bularak bozmasının ardından Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında sanığın "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, önceki karar olan 8 yıl 4 ay hapis cezasını aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

Savunma ve avukatın açıklamaları

Sanık avukatı Sinan Erdağı, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erdağı, Azra'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini ve verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini savundu.

Olayın seyri

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde, 28 Şubat 2022 tarihinde tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanık, 5 Temmuz 2022'deki ilk duruşmada tahliye edilmiş; 25 Nisan 2023'teki karar duruşmasında ise mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay kararı sonrasında yürütülen yeniden yargılama ile ceza 6 yıl 8 ay olarak belirlendi.

