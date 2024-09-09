Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kars'ta Bal Hasadı Sezonu Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bal hasadı başladığı duyuruldu ve verim geçen yıla göre yüzde 20 arttı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:38
Kars'ta Bal Hasadı Sezonu Başladı

Kars'ta Yüksek Rakımda Bal Hasadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2 bin 500 rakımda bal hasadı sezonu başladı. Bölgeye, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gezgin arıcılar, ilk bal hasadı için yoğun mesai harcıyor.

Geçen Yıla Göre Verim Artışı

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök yaptığı açıklamada, bu yıl bal üretiminde geçen yıla nazaran %20 oranında bir artış gözlemlediklerini belirtti. Gök, "Bitkisel olarak zengin bir bölgeyiz. Çok yağış aldık ve bu da hasadı olumlu etkiledi," dedi.

Bal Hasadında Yoğun Çalışmalar

İlçede, yağışların etkisiyle yaylalarda çiçeklerin açması bal üretimini artırdı. Sarıkamış merkez ve köylerinde yer alan 6 bin 900 kovan ile bu yıl yaklaşık 75 ton bal rekoltesi bekleniyor.

Gezgin Arıların Dönüşü

Bölgeye gelen gezgin arıcılardan Murat Bayrak, ormandan Amasya'ya geçmeden önce 4 ay boyunca orada kaldıklarını söyledi. Bayrak, "Bu sene mevsim güzeldi ve geçen yıla göre rekoltemiz %20 arttı. Yaklaşık bin kovanımız var ve ballarımızı almaya başladık," ifadelerini kullandı.

Bal Fiyatları

Öte yandan, Kara kovan, süzme ve petek balın kilosu 350 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Bal sağım ve süzme işlemlerinin devam ettiğini belirten Gök, arıların kışlatmak için yeniden dönecekleri yere götürüleceğini anlattı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor