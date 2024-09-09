Kars'ta Bal Hasadı Sezonu Başladı

Kars'ta Yüksek Rakımda Bal Hasadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2 bin 500 rakımda bal hasadı sezonu başladı. Bölgeye, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gezgin arıcılar, ilk bal hasadı için yoğun mesai harcıyor.

Geçen Yıla Göre Verim Artışı

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök yaptığı açıklamada, bu yıl bal üretiminde geçen yıla nazaran %20 oranında bir artış gözlemlediklerini belirtti. Gök, "Bitkisel olarak zengin bir bölgeyiz. Çok yağış aldık ve bu da hasadı olumlu etkiledi," dedi.

Bal Hasadında Yoğun Çalışmalar

İlçede, yağışların etkisiyle yaylalarda çiçeklerin açması bal üretimini artırdı. Sarıkamış merkez ve köylerinde yer alan 6 bin 900 kovan ile bu yıl yaklaşık 75 ton bal rekoltesi bekleniyor.

Gezgin Arıların Dönüşü

Bölgeye gelen gezgin arıcılardan Murat Bayrak, ormandan Amasya'ya geçmeden önce 4 ay boyunca orada kaldıklarını söyledi. Bayrak, "Bu sene mevsim güzeldi ve geçen yıla göre rekoltemiz %20 arttı. Yaklaşık bin kovanımız var ve ballarımızı almaya başladık," ifadelerini kullandı.

Bal Fiyatları

Öte yandan, Kara kovan, süzme ve petek balın kilosu 350 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Bal sağım ve süzme işlemlerinin devam ettiğini belirten Gök, arıların kışlatmak için yeniden dönecekleri yere götürüleceğini anlattı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, sezonun ilk bal hasadına başladı.