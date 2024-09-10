Kars'ta Barış Süreci: Husumetli İki Aile Kucaklaştı

Kars'ta Husumetli İki Aile Barıştırıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde, geçmişte aralarında sorunlar bulunan Bulut ve Aktaş aileleri barış sağladı.

Barış sürecini başlatan Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ve İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, ailelerin bir araya gelmesi için gerekli çalışmaları yürüttü. İş birliği içinde gerçekleştirilen bu girişimde din görevlileri ve kanaat önderleri de yer aldı.

Aile bireyleri, ikna edildikten sonra köy evinde bir araya gelerek el sıkışarak özlemle kucaklaştı. Bu duygusal an, köy genelinde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaymakam Akköz, törende yaptığı konuşmada iki ailenin barışmasını sağlayan herkesin çabalarına teşekkür ederek, bu tür barışların toplumda dayanışmayı artıracağını vurguladı. Barışın sağlanmasının yerel halk için önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Küçük Bir Hatırlatma: Bu tür barış süreçlerinin toplum üzerinde olumlu etkiler yarattığı ve sosyal uyumun artırılmasına katkı sağladığı unutulmamalıdır.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz (sağ 4) ve Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma (sağ 3) toplantıya katıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz (sağ 4) ve Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma (sağ 3) toplantıya katıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz (sağ 4) ve Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma (sağ 3) toplantıya katıldı.