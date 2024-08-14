Kars'ta BM'nin Sürdürülebilir Tarım Projesi Uygulanacak

Kars'ta Tarım ve Gıda Projesi Tanıtıldı

Küresel Çevre Fonu desteğiyle hayata geçirilecek olan proje, biyoçeşitliliğin korunmasını hedefliyor.

Projenin Tanıtım Programı

Kars'ta düzenlenen tanıtım programında, Vali Ziya Polat, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, BM Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Koordinatörü Erdoğan Özevren ve diğer yetkililer katıldı.

Proje Hedefleri ve İçeriği

Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen proje, Kars dahil 6 pilot ilde, sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve toprak-su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars'ta tarım ve hayvancılığın önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Proje Kapsamı

"İlimizde geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetler yürütülmekte. Toplam 1 milyon hektar üzerinde tarım arazimiz var. Bu alanlarda arpa, yulaf gibi ürünler yetiştiriliyor." dedi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü Koordinatörü Erdoğan Özevren, Türkiye'nin projeye uygun 2 temel ürün olan buğday ve hayvancılıkla yer aldığını belirtti. Erdoğan Özevren, "Türkiye, buğday konusunda lider ülke olma misyonunu üstlendi. Projemiz, diğer 32 ülkeye de örnek teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Sonraki Aşamalar

Programın ardından uzmanlar, proje hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, bu süreçte üreticilerle buluşarak saha çalışmaları gerçekleştirecek.

Kars'ta Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu tarafından uygulanacak "Doğal Temelli Çözümler Yoluyla Tarım ve Gıda Sisteminin Sürdürülebilirliğini ve Dayanıklılığını Geliştirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, BM Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Koordinatörü Erdoğan Özevren, BM Gıda ve Tarım Örgütü yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kars'ta Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu tarafından uygulanacak "Doğal Temelli Çözümler Yoluyla Tarım ve Gıda Sisteminin Sürdürülebilirliğini ve Dayanıklılığını Geliştirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, BM Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Koordinatörü Erdoğan Özevren, BM Gıda ve Tarım Örgütü yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kars'ta Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu tarafından uygulanacak "Doğal Temelli Çözümler Yoluyla Tarım ve Gıda Sisteminin Sürdürülebilirliğini ve Dayanıklılığını Geliştirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, BM Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Koordinatörü Erdoğan Özevren, BM Gıda ve Tarım Örgütü yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kars'ta Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu tarafından uygulanacak "Doğal Temelli Çözümler Yoluyla Tarım ve Gıda Sisteminin Sürdürülebilirliğini ve Dayanıklılığını Geliştirme Projesi"nin tanıtımı yapıldı. Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, BM Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Çevre Fonu Koordinatörü Erdoğan Özevren, BM Gıda ve Tarım Örgütü yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.