Kars'ta Bozayılar Şehir Çöplüğünde Görüntülendi

Kars'ta Bozayıların İlginç Görüntüleri

Dünyanın nadir göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayıların şehir çöplüğünde beslenirken yakalandığı anlar büyük ilgi gördü.

Doğal Yaşam Alanları ve Çöplük İlişkisi

Sarıçam ormanları içinde yaşayan bozayılar, her akşam yiyecek arayışında şehir merkezinin 5 kilometre uzağındaki Acısu mevkisindeki çöplüğe iniyor. Bu ilginç durum, ayıların yaşam alanlarının daraldığını ve insanlarla olan etkileşimlerinin arttığını gösteriyor.

Vatandaşların İlgi Odağı

Ayıların çöplükte buluşma anlarını izlemek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye akın ediyor. Bu sıradışı anları cep telefonlarıyla kayıt altına alarak unutulmaz anılar biriktiriyorlar.

Tatil Ziyareti ve Bozayı Keyfi

Almanya'dan tatil için Sarıkamış'a gelen Adar Karakurt, bu deneyimin kendisi için oldukça özel olduğunu belirterek, "Burada hem bu kadar bozayıyı bir arada görmek hem de yöreye özgü meşhur ayıları izlemek için geldim," dedi.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.