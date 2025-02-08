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Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği Coşkusu Yaşandı

Kars'ta düzenlenen Çıldır Gölü Buz Şenliği ile bölgenin turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:44
Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği Coşkusu Yaşandı

Kars'ta Çıldır Gölü Buz Şenliği Düzenlendi

Kars'ta, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Çıldır Gölü'nde, bu yıl ilk defa düzenlenen Buz Şenliği etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kars Valiliği'nin düzenlediği etkinlik, Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde yapıldı.

Vali Polat: "Çıldır Gölü'nü Dünyada Bir Marka Haline Getirmeliyiz"

Kars Valisi Ziya Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çıldır Gölü'nün büyüklüğüne vurgu yaparak, "Burası dünyanın en özel ve güzel yerlerinden biri. İnşallah Çıldır Gölü'nü dünyada bir marka haline getirmemiz lazım," ifadelerini kullandı.

Şenlikte, Kafkas ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri dikkat çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, curling ve sürat pateni gibi etkinliklerde yeteneklerini sergiledi. Ayrıca, Fatma Yade Karlıklı, artistik buz pateni gösterisiyle ilgi topladı.

Etkinlikte Yarışmalar ve Gösteriler

Çıldır Gölü'nün simgesi olan atlı kızaklar da etkinlikte yarıştı. AFAD, JAK ve UMKE ekipleri, buzda arama kurtarma tatbikatı yaptı. Aşık atışmaları, kızak yarışları, halk müziği gösterileri ve halaylarla dolu bir atmosferde etkinlik sona erdi.

Vali Polat, Kars'ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. "Çıldır Gölü'nün şu an minimum 40 santimetrenin üzerinde buzu var. Bu sene birincisi gerçekleşen bu şenlik, ziyaretçiler için büyük bir etkinlik oldu," dedi.

Gelecek Yıl Daha Büyük Etkinlikler

Polat, Çıldır Gölü şenliğinin gelecek yıl daha kapsamlı ve uluslararası düzeyde gerçekleştirileceğini müjdeleyerek, Kütük Evi'nin tamamlanmasıyla daha geniş katılımcıların ağırlanabileceği bir festival düzenlenebileceğini belirtti.

Etkinlik, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz gibi isimlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

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