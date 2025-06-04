Kars'ta Çoban Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Kars’ın Susuz ilçesinde, hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen bir çobanın yaralandığı bildirildi. Olay, ilçeye bağlı Kalecik köyü yaylasında meydana geldi.

32 yaşındaki çoban Y.A, hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, düşme sonucu kafasını çarparak yaralanan Y.A'ya ilk tıbbi müdahaleyi yaparak güvenli bir şekilde yayladan indirdiler.