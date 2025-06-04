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Kars'ta Çoban Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Kars'ın Susuz ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 19:12
Kars'ta Çoban Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Kars'ta Çoban Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Kars’ın Susuz ilçesinde, hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen bir çobanın yaralandığı bildirildi. Olay, ilçeye bağlı Kalecik köyü yaylasında meydana geldi.

32 yaşındaki çoban Y.A, hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, düşme sonucu kafasını çarparak yaralanan Y.A'ya ilk tıbbi müdahaleyi yaparak güvenli bir şekilde yayladan indirdiler.

Yaralı çoban, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi ve Harakani Devlet Hastanesi

Kars’ın Susuz ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen çoban...

Kars’ın Susuz ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen çoban yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan UMKE ekipleri, düşme sonucu kafasını çarparak yaralanan Y.A'ya olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi yaptı.

Kars’ın Susuz ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen çoban...

Kars’ın Susuz ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen çoban yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan UMKE ekipleri, düşme sonucu kafasını çarparak yaralanan Y.A'ya olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi yaptı.

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