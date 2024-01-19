Kars'ta çocuklar için akıl ve zeka oyunları sınıfı hazırlandı

Kars'ta 12 okulda öğrenciler için akıl ve zeka oyunları sınıfı hazırlandı. Bu kapsamda okuldaki bazı öğretmenlere özel eğitimler verildiği bilgisi paylaşıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Kars’ta 54 öğretmene akıl ve zeka oyunları konusunda eğitim sundu. Bu eğitimle, öğrencilerin oyunlar aracılığıyla çeşitli becerilerini, örneğin karar verme, problem çözme, odaklanma, akıl yürütme, görsel algılama ve soyut düşünme, geliştirmeleri hedefleniyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, akıl ve zeka oyunları sınıflarının kentte bir ilk olduğunu belirtti.

Kars Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat yeni hazırlanan sınıflarda çocukların mutlu bir şekilde eğitim almasını desteklediklerini ifade etti. Konuya ilişkin Polat'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Çocuklarımıza eğitim verdiğimiz 54 öğretmenimiz var. Çocuklarımızın akıl ve zeka oyunu oynarken, günümüzün en kötü alışkanlıklarından birisi olan maalesef teknoloji bağımlılığından da kurtulmasını istiyoruz. Yavrularımız, okullardaki akademik başarıda yoğun çaba sarf ediyor. Onlara bir mola vermek, molada da oyunlarla sorgulayan, düşünen nesiller yetiştirmek için bu sınıfları açtık. Çocuklarımızın eğlenceli zaman geçirmesini diliyorum. Mutlu çocuklar olarak eğitim almalarını istiyoruz. Allah yollarını açık etsin. 12 sınıfımız şimdilik hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen zamanda da her ilçemize bir akıl ve zeka oyunları sınıfı açacağız. Duruma göre değerlendirme yapacağız."

Konuşmasında Türkiye genelinde yapılan zeka oyunlarına Kars'ın daha önce katılmadığına dikkat çekti ve mayıs ayına işaret etti. Polat Mayıs ayında Rize'de düzenlenecek akıl oyunları alanındaki Türkiye Şampiyonasına katılacaklarının altını çizdi.