Kars'ta Deve Kuşu Yetiştiriciliği Hayali Gerçekleşti

Kars'ta yaşayan Metin Tetik, köyünde deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayalini gerçekleştirerek tarım sektöründe dikkat çeken bir adım attı.

İstanbul'dan Kars'a Dönüş

İstanbul'da dekorasyon işiyle uğraşan 3 çocuk babası Tetik, 8 yıl önce memleketi Kars'a dönerek deve kuşu yetiştiriciliği hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Ardından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir çiftlikten 3'ü dişi toplamda 5 deve kuşu satın alarak Esenkent köyü'nde yetiştiriciliğe başladı.

Hayalini Gerçekleştirmenin Mutluluğu

Deve kuşu yetiştiriciliği hayalini uzun yıllardır kurduğunu ifade eden Tetik, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerle ilgili bilgi veren Tetik, "Her türlü yemi yiyorlar, bakımlarını yapıyoruz. Eksi 30-40 dereceye kadar dayanıklılar. Kapalı alanı sevmezler, strese gelmezler" dedi.

Geleceğe Dair Hedefler

Tetik, deve kuşlarından yumurta almaya başladığını ve gelecekte çiftliğini büyütmeyi planladığını dile getirerek, "7 dönümlük alanımız var ve burayı çiftliğe çevireceğiz. Bu benim için bir başlangıç. Pazar alanı var, tanıdıklarımız var. Eti, derisi, tüyleri, yumurtası ve tırnaklarının pazarı var" şeklinde konuştu.

Kars'ta yaşayan Metin Tetik, köyünde deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayalini gerçekleştirdi. İstanbul'da dekorasyon işi yaparken 8 yıl önce memleketi Kars'a yerleşen 3 çocuk babası Tetik, deve kuşu yetiştiriciliği hayaliyle araştırma yaptı. Daha sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir çiftlikten 3'ü dişi 5 deve kuşu satın alan Tetik, yaşadığı Esenkent köyünde yetiştiriciliğe başladı.

Kars'ta yaşayan Metin Tetik, köyünde deve kuşu yetiştiriciliği yapma hayalini gerçekleştirdi. İstanbul'da dekorasyon işi yaparken 8 yıl önce memleketi Kars'a yerleşen 3 çocuk babası Tetik, deve kuşu yetiştiriciliği hayaliyle araştırma yaptı. Daha sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir çiftlikten 3'ü dişi 5 deve kuşu satın alan Tetik, yaşadığı Esenkent köyünde yetiştiriciliğe başladı.