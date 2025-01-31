Kars'ta Dikiş Nakış Kursiyerleri, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kars'ta Dikiş Nakış Kursiyerleri, Yılın Kareleri Oylamasında

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan dikiş nakış kursiyeri kadınlar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak seslerini duyurdu.

Bu önemli etkinlik, kadınların el becerilerini ve yaratıcılıklarını sergilemeleri için bir fırsat sunarken, Kars'ın kültürel zenginliklerini de gözler önüne seriyor. Kursiyerlerin yaptığı el işleri, hem şehri temsil ediyor hem de katılımcılara ulusal düzeyde tanınma imkanı sağlıyor.

Oylama sürecinde yer aldıklarını belirten kursiyerler, bu tür organizasyonların kendilerine olan güvenlerini artırdığını ifade etti. Ayrıca, katılımın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladılar.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslar, bölgedeki kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına da katkıda bulunuyor. Bu sayede hem sanatlarını geliştiriyorlar hem de kendi işlerini kurma hayalini gerçekleştiriyorlar.

Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kars'ın Akyaka ilçesinde kursiyerlerin emeği ve yaratıcılığı bir kez daha takdir edilecek.

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan dikiş nakış kursiyeri kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan dikiş nakış kursiyeri kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.