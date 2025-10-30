Kars'ta Dolmuş Şoförüne Teşekkür Plaketi — Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Güçlü refleks: Yolcu Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı

Kars'ta seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek kısa yoldan Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştıran dolmuş şoförü Mahir Ada'ya teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Olay, 2 gün önce Faikbey Caddesi'nde dolmuşa bindikten kısa süre sonra fenalaşan Beyler Özyağ (60)'ın durumunun fark edilmesiyle başladı. Ada, güzergahı değiştirip yolcumuzu hızlıca hastaneye ulaştırdı.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakcı, Ada'nın örnek davranışını şu sözlerle değerlendirdi: «Kıymetli esnafımız Ada görev başında örnek bir davranış sergilemiştir. Seyir halindeyken aracındaki yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edip soğukkanlılıkla ilk müdahaleyi yaparak hastayı hızla hastaneye ulaştırmıştır. Bu duyarlı ve kahramanca davranışıyla hem meslektaşlarına hem de topluma örnek olmuştur. Örnek bir davranış sergilediği için kendisini kutluyorum.»

Mahir Ada ise Ulakcı'ya teşekkür ederek, «Bu yaptığım, aslında bir insanlık görevidir. Herkese, özellikle meslektaşlarıma, bu tür durumlarda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum.» dedi.

