Kars'ta Dolmuş Şoförüne Teşekkür Plaketi — Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Kars'ta kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip Harakani Devlet Hastanesi'ne yetiştiren dolmuş şoförü Mahir Ada'ya teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 21:07
Güçlü refleks: Yolcu Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı

Kars'ta seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek kısa yoldan Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştıran dolmuş şoförü Mahir Ada'ya teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Olay, 2 gün önce Faikbey Caddesi'nde dolmuşa bindikten kısa süre sonra fenalaşan Beyler Özyağ (60)'ın durumunun fark edilmesiyle başladı. Ada, güzergahı değiştirip yolcumuzu hızlıca hastaneye ulaştırdı.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakcı, Ada'nın örnek davranışını şu sözlerle değerlendirdi: «Kıymetli esnafımız Ada görev başında örnek bir davranış sergilemiştir. Seyir halindeyken aracındaki yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edip soğukkanlılıkla ilk müdahaleyi yaparak hastayı hızla hastaneye ulaştırmıştır. Bu duyarlı ve kahramanca davranışıyla hem meslektaşlarına hem de topluma örnek olmuştur. Örnek bir davranış sergilediği için kendisini kutluyorum.»

Mahir Ada ise Ulakcı'ya teşekkür ederek, «Bu yaptığım, aslında bir insanlık görevidir. Herkese, özellikle meslektaşlarıma, bu tür durumlarda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum.» dedi.

