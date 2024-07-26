Kars'ta Dolu Tufanı: Şehir Beyaza Büründü

Kars'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars şehrinde etkili olan sağanak yağış, aniden doluya dönüştü ve yaşamı zorlaştırdı. Kümbetli köyü yakınlarında, dolu yağışı ile birlikte sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dolu, Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

Dolu yağışı, fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan parçalarla karayolunu ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler, doludan korunmak için araçlarını yol kenarındaki ağaçların altına çekmeyi tercih ederken, seyir halindeki araçlar ise kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı.Ekili Alanlar Zarar Gördü

Olayın ardından, ekili alanların kısmen beyaza büründüğü ve zarar gördüğü bildirildi. Vatandaşlardan biri olan Gürsoy Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağanağın ardından gelen bu şiddetli dolu gerçekten nadir görülen bir durum. Araçların dikkatli olması lazım," dedi.