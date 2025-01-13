Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 14 Göçmen Yakalandı, 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Düzenli Göçmen Operasyonu

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 14 Afganistan uyruklu göçmen jandarma tarafından yakalandı. Aynı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Akbaba köyü yakınlarında yapılan operasyonda 14 düzensiz göçmen ele geçirildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yasal İşlemler ve Sonrası

Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olarak suça karıştığı belirlenen 2 araca da el koydu. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.