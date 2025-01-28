Kars'ta Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Kars'ta Kopya Skandalı: 3 Kişi Gözaltında

Kars'ta gerçekleştirilen bir ehliyet sınavında görüntü ve ses sistemiyle kopya çekme girişimi, il emniyeti tarafından engellendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e-sınav merkezinde usulsüzlük ihbarı aldıktan sonra harekete geçti.

Operasyon Başarıyla Tamamlandı

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.R.A. (47) adlı şüpheliyi sınav merkezi dışında yakaladı. Sınava giren A.K. (33) ve F.K. (33) ise kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandı.

Yapılan üst aramasında, şüphelilerin üzerinde 2 kamera, 2 kulaklık, mikrofon, cımbız, modem ve ses aktarım cihazı bulundu. Bu malzemelerin sınavda usulsüzlük yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Kars'taki bu olay, eğitimde hakkaniyetin sağlanması adına önemli bir örnek teşkil ediyor.