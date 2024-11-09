Kars'ta Engelli Rolüyle Dilenen Suçlu Yakalandı: 19 Suç Kaydı Bulundu

Kars'ta dilenciliğin gerçeği ortaya çıktı. Her gün farklı bir engelli rolüyle sokaklarda para toplayan Şahbettin Y., 19 farklı hırsızlık suçu kaydıyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda dilencilik yapan Şahbettin Y. gözaltına alındı. Zabıta karakoluna götürülen dilenci, bir ayağında sorun olduğunu ve yürüyemediğini iddia etti. Ancak, görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkardığında, bacağını rahatça hareket ettirdiği ve oturup kalkmada herhangi bir güçlük yaşayamadığı gözlemlendi.

Şahbettin Y.'nin yapılan kontrollerinde, Ağrı'dan Kars'a geldiği ve daha önceki suç kayıtları tespit edildi. Ayrıca, ekiplerin kent merkezindeki denetimlerinde 2'si kadın toplam 4 kişiye daha dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı. Yapılan üst aramalarında ise 1570 lira nakit para ele geçirildi.

Bu gelişmeler, Kars'ta dilencilik faaliyetlerine karşı yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kars'ta her gün ayağını farklı bir şekilde sararak engelli rolüyle dilencilik yapan ve 19 farklı hırsızlık suçu bulunan dilenci yakalandı. Görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkartan Şahbettin Y. bacağını rahatlıkla hareket ettirdiği, oturup kalkarken de bir sorun yaşamadığı ve bastonsuz yürüdüğü görüldü.

Kars'ta her gün ayağını farklı bir şekilde sararak engelli rolüyle dilencilik yapan ve 19 farklı hırsızlık suçu bulunan dilenci yakalandı. Görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkartan Şahbettin Y. bacağını rahatlıkla hareket ettirdiği, oturup kalkarken de bir sorun yaşamadığı ve bastonsuz yürüdüğü görüldü.