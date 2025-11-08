Kars’ta Ermenistan Sınırında Korkutan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars’ta Ermenistan sınırında örtü yangını korkuttu

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ve köylülerin ortak çabasıyla söndürüldü

Kars'ta, Ermenistan sınırında çıkan örtü yangını bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevrede tedirginlik oluşturdu.

Olayda, iddia edildiğine göre Ermenilerin havai fişek atması sonucu sınır hattındaki kuru ot ve çalılıkların tutuştuğu bildirildi. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın kıvılcımları, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüdere köyü sınırlarına kadar ulaştı. Yangını gören vatandaşlar durumu derhal itfaiyeye bildirdi.

Akyaka Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladı. Karşı tarafta bulunan tarafın da kendi bölgesinde müdahalede bulunduğu, Süngüdere köylülerinin ise sınırlarında traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

Yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KARS ERMENİSTAN SINIRI ALEV ALEV(KARS-İHA)