Kars'ta Göçerler Yayladan Dönerken Karla Karşılaştı — Boğatepe Geçidi'nde Zor Anlar

Kars'ta Göçerler Yayladan Dönerken Karla Karşılaştı
Boğatepe Geçidi'nde yüzlerce sürü kar yağışıyla mücadele etti
Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda beklenmedik kar yağışıyla karşılaştı. İlkbaharda il merkezine bağlı yaylalara çıkan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını zengin bitki örtüsüne sahip meralarda besledi.
Havaların soğumasıyla birlikte dönüşe geçen göçerler, yüzlerce sürüyle ilerlerken aniden başlayan kar nedeniyle zorluk yaşadı. Yüksek rakımdan köylerine dönen göçerler, kar yağışının etkisiyle sıkıntı çekti.
Özellikle Kars-Göle kara yolunun 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nden geçen göçerler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Geçitte sıkışan sürüler ve hayvanların köye indirilme çabaları dikkat çekti.
Polat Demirboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldık. Hayvanlarımızı köye indiriyoruz. Kar yağışı gece başladı sabaha kadar sürdü." dedi.
Şakir Uyusun ise kışın erken geldiğini belirterek, sürülerini kar altında köye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
Yetkililer ve göçerler, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda karla karşılaştı. İl merkezine bağlı yaylalara ilkbaharda çıkan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını zengin bitki örtüsüne sahip meralarda besledi. Havaların soğumasıyla dönüş yoluna geçen göçerler, yüzlerce sürüyle ilerlerken kar yağışına yakalandı.