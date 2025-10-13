Kars'ta Göçerler Yayladan Dönerken Karla Karşılaştı — Boğatepe Geçidi'nde Zor Anlar

Kars'ta yaylada hayvancılık yapan göçerler dönüş yolunda kar yağışına yakalandı; Boğatepe Geçidi'nde sürüler güçlükle köye indiriliyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 10:36
Kars'ta Göçerler Yayladan Dönerken Karla Karşılaştı — Boğatepe Geçidi'nde Zor Anlar

Kars'ta Göçerler Yayladan Dönerken Karla Karşılaştı

Boğatepe Geçidi'nde yüzlerce sürü kar yağışıyla mücadele etti

Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda beklenmedik kar yağışıyla karşılaştı. İlkbaharda il merkezine bağlı yaylalara çıkan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını zengin bitki örtüsüne sahip meralarda besledi.

Havaların soğumasıyla birlikte dönüşe geçen göçerler, yüzlerce sürüyle ilerlerken aniden başlayan kar nedeniyle zorluk yaşadı. Yüksek rakımdan köylerine dönen göçerler, kar yağışının etkisiyle sıkıntı çekti.

Özellikle Kars-Göle kara yolunun 2 bin 300 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nden geçen göçerler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Geçitte sıkışan sürüler ve hayvanların köye indirilme çabaları dikkat çekti.

Polat Demirboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldık. Hayvanlarımızı köye indiriyoruz. Kar yağışı gece başladı sabaha kadar sürdü." dedi.

Şakir Uyusun ise kışın erken geldiğini belirterek, sürülerini kar altında köye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer ve göçerler, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda karla karşılaştı. İl...

Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda karla karşılaştı. İl merkezine bağlı yaylalara ilkbaharda çıkan göçerler, yaz boyunca hayvanlarını zengin bitki örtüsüne sahip meralarda besledi. Havaların soğumasıyla dönüş yoluna geçen göçerler, yüzlerce sürüyle ilerlerken kar yağışına yakalandı.

Kars'ta yaz boyunca yaylada hayvansal üretim yapan göçerler, dönüş yolunda karla karşılaştı. İl...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Birinci Meclis'te Törenle Kutlandı
2
İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi
3
Karabük Safranbolu'da Safran Çiçek Açtı: Üretim, Rakamlar ve Turizm
4
Marmara Denizi'nde Çok Disiplinli Bilim Seferi Başladı: Müsilaj ve Ekosistem Araştırması
5
Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı okurları yazarlarla buluşturuyor
6
Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı Başladı — 'Gazze'yi Okumak, İnsanlığı Okumak'
7
Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı: Arşiv ve Güncel Kareler

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi