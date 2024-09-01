Kars'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: İki Kişi Yaralandı

Kars'ta Trafik Kazası
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Halil Yıldız'ın kullandığı 75 AU 984 plakalı aracın Bozat köyü mevkisinde şarampole düşmesiyle gerçekleşti.
Kaza Detayları
Kaza sonucunda sürücü Halil Yıldız ve araçta bulunan Filiz Yıldız yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi.
Yaralıların Durumu
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi.