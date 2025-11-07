Kars'ta HAP Tatbikatı Gerçeği Aratmadı: Yangın ve KBRN Senaryosu Başarıyla Yönetildi

Kars'ta Harakani Devlet Hastanesi'nde düzenlenen HAP tatbikatında yangın ve KBRN senaryosu başarıyla yönetildi; kurumlar arası müdahale can kaybı olmadan tamamlandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:23
Kars'ta HAP Tatbikatı Gerçeği Aratmadı: Yangın ve KBRN Senaryosu Başarıyla Yönetildi

Kars'ta HAP Tatbikatı gerçeği aratmadı

Harakani Devlet Hastanesi koordinasyonunda kapsamlı müdahale

Kars'ta düzenlenen Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı, gerçeği aratmayacak şekilde yürütüldü. Harakani Devlet Hastanesi koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve itfaiyenin iş birliğiyle senaryo gereği Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nde başlayan yangın ve sonrasında gelişen KBRN olayı üzerine acil durum planı devreye alındı.

Tatbikata göre, ünitenin koridorunda bulunan bir prizde aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etse de çevredeki yanıcı maddeler nedeniyle alevler ve yoğun duman oluştu. Olayda, Kırmızı Kod ekibi ile Sivil Savunma Amirliği koordinasyonunda aynı katta bulunan hasta ve personel tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikat sonunda gazetecilere açıklama yapan Harakani Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca, "Kurumlar arası yetkilisinin diğer kurumları alarma geçirmesiyle AFAD, UMKE, 112, emniyet ve itfaiyenin birlikte çalışması sonucu herhangi bir can kaybı olmadan olay sonlanmıştır. Olay yönetim merkezi tam teşekküllü görevine devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan tatbikatta olay yerine gelen hasta yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki müdahale anları renkli görüntüler oluşturdu. Başarıyla tamamlanan uygulama, hastane personelinin bu tür olumsuzluklara karşı hazır olduğunu ortaya koydu.

Sonuç olarak, HAP tatbikatı kurumlar arası koordinasyonun etkinliğini test ederken, müdahale süreçlerinin ve tahliye prosedürlerinin işlerliğini gösterdi.

