Kars'ta İzinsiz Ağaç Kesimine Ceza: 21 Kişiye 137 Bin Lira

Kars'ta İzinsiz Ağaç Kesimi Ceza Getirdi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, jandarma ekipleri ormanlık alanda yaptıkları devriyede izinsiz şekilde çam ağacı kesen 21 kişiyi tespit etti.
Devriye Çalışmaları ve Tespiti
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve HAYDİ Tim Komutanlığı ekipleri, orman alanlarını kontrol ettikleri sırada yasa dışı ağaç kesimi yapan bazı kişilere rastladı. İlgili kişilerin izinsiz ağaç kesiminde bulunduğunu belirleyen ekipler, durumu incelemeye aldı.
Ceza Uygulaması
Yapılan çalışmalar sonucunda, gerekli izinleri almadan çam ağacı kesen toplamda 21 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında Orman Kanunu’na muhalefet nedeniyle toplamda 137 bin lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekipleri, orman varlıklarının korunması için benzer denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.