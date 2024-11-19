Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu

Kars il merkezi ve Sarıkamış ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında 10 şüpheli yerel emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda birçok adrese baskın yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Bu operasyonda önemli miktarda ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi:

10.600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı)

21.920 doldurulmuş makaron

25 paket halinde 20 kilogram kıyılmış tütün

150 paket gümrük kaçağı sigara

49,5 litre sahte içki

20 cep telefonu

12 kulaklık

5 akıllı saat

Gerçekleştirilen bu başarılı operasyonla, şehrin kaçakçılık faaliyetleri konusunda önemli bir darbe alınmış oldu. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.