Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu
Kars il merkezi ve Sarıkamış ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında 10 şüpheli yerel emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda birçok adrese baskın yapıldı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Bu operasyonda önemli miktarda ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi:
- 10.600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı)
- 21.920 doldurulmuş makaron
- 25 paket halinde 20 kilogram kıyılmış tütün
- 150 paket gümrük kaçağı sigara
- 49,5 litre sahte içki
- 20 cep telefonu
- 12 kulaklık
- 5 akıllı saat
Gerçekleştirilen bu başarılı operasyonla, şehrin kaçakçılık faaliyetleri konusunda önemli bir darbe alınmış oldu. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.
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