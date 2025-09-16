Kars'ta Kamyon Devrildi: 55 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen kamyonda 240 küçükbaştan 55'i telef oldu; sürücü yara almadı, jandarma yol trafiğini sağladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:06
Sarıkamış'ta ekipler yol güvenliği için çalışma başlattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu çok sayıda hayvan telef oldu.

Mustafa Köylü idaresindeki 12 AAB 480 plakalı, küçükbaş hayvan yüklü kamyon, Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış Keklik Deresi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücünün yara almadığı, kamyonun kasasında bulunan 240 küçükbaş hayvandan 55'inin telef olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, trafiğin akışını sağlamak ve güvenliği temin etmek amacıyla çalışma yaptı.

Soruşturma ve olay yeri çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

