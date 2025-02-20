Kars'ta Kapanan Köy Yolu Sayısı 156'ya Ulaştı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda kapanan köy yolu sayısı 156'ya yükseldi. Kentte dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, ulaşımda önemli aksaklıklara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları neticesinde sabah saatlerinde kapalı bulunan 100 köy yolu'na, 56 köy yolu daha eklendi. Bu durum, özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlar için günlük yaşamı zorlaştıran bir etken haline geldi.

Kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle zor şartlar altında çalışan ekiplerin, yollardaki kar temizleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.