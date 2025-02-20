Kars'ta Kapanan Köy Yolu Sayısı 156'ya Ulaştı

Kars'ta yoğun kar yağışı sonucu kapanan köy yolu sayısı 156'ya yükseldi, ulaşım çalışmalarına hız verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:41
Kars'ta Kapanan Köy Yolu Sayısı 156'ya Ulaştı

Kars'ta Kapanan Köy Yolu Sayısı 156'ya Ulaştı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda kapanan köy yolu sayısı 156'ya yükseldi. Kentte dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, ulaşımda önemli aksaklıklara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları neticesinde sabah saatlerinde kapalı bulunan 100 köy yolu'na, 56 köy yolu daha eklendi. Bu durum, özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlar için günlük yaşamı zorlaştıran bir etken haline geldi.

Kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle zor şartlar altında çalışan ekiplerin, yollardaki kar temizleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan ve Kars'ta Mahsur Kalan 57 Kişi Kurtarıldı
2
Kars'ta Kapanan Köy Yolu Sayısı 156'ya Ulaştı
3
Kocaeli'de 34 Kilo 350 Gram Eroin Ele Geçirildi
4
Kocaeli'de Jandarma Aracı Şarampole Devrildi: İki Yaralı
5
Domaniç Dağları'ndaki Kocayayla Geçidi Ağır Araç Trafiğine Kapandı
6
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da Tıkalı Yol Yok
7
Nevşehir'de Trajik Olay: Eski Nişanlısını Öldüren Kişi İntihar Etti

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?