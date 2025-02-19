Kars'ta Kar Nedeniyle Kağızman-Ağrı Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı, yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:56
Kars'ta Kar Nedeniyle Kağızman-Ağrı Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta Ulaşım Sorunu: Kağızman-Ağrı Kara Yolu Kapatıldı

Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar ve tipinin etkisiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Bu durum, bölgedeki birçok sürücüyü zor durumda bıraktı.

Yol Açma Çalışmaları Başladı

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolun tekrar açılması için iş makineleriyle çalışmalarına hızla başladı. Ekipler, karla mücadele için gerekli tüm önlemleri almakta ve yolu açmak için yoğun çaba sarf etmekte.

Kars'taki hava koşullarının düzelmesi beklenirken, vatandaşların yol durumunu ve hava şartlarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
2
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
3
Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde
4
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı
5
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!