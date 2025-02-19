Kars'ta Kar Nedeniyle Kağızman-Ağrı Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta Ulaşım Sorunu: Kağızman-Ağrı Kara Yolu Kapatıldı

Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar ve tipinin etkisiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Bu durum, bölgedeki birçok sürücüyü zor durumda bıraktı.

Yol Açma Çalışmaları Başladı

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolun tekrar açılması için iş makineleriyle çalışmalarına hızla başladı. Ekipler, karla mücadele için gerekli tüm önlemleri almakta ve yolu açmak için yoğun çaba sarf etmekte.

Kars'taki hava koşullarının düzelmesi beklenirken, vatandaşların yol durumunu ve hava şartlarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor.