Kars'ta Kar Sürprizi: Sarıkamış ve Soğanlı Dağları Beyazlandı

Sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bölgede ani düşen sıcaklıkla birlikte dağ yamaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ile Soğanlı Dağları'nın yüksekleri karla kaplanırken, manzara kışa dair işaretler verdi.

Kar yağışının ardından Kızılçubuk bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede ulaşım ve görüş koşulları olumsuz etkilendi.

Meralarda hayvan otlatan çobanlar soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çobanlardan Eren Sade, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hayvanları otlatıyorduk, baktık dağlar beyazladı. Biz de ateş yaktık, çay demledik. Hayvanları birazdan eve götüreceğiz."

