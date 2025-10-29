Kars'ta Kar Sürprizi: Sarıkamış ve Soğanlı Dağları Beyazlandı

Sarıkamış'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde kara döndü; Sarıkamış Kayak Merkezi ve Soğanlı Dağları karla kaplandı, sis görüşü 30 metreye kadar indi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:12
Kars'ta Kar Sürprizi: Sarıkamış ve Soğanlı Dağları Beyazlandı

Kars'ta Kar Sürprizi: Sarıkamış ve Soğanlı Dağları Beyazlandı

Sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bölgede ani düşen sıcaklıkla birlikte dağ yamaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ile Soğanlı Dağları'nın yüksekleri karla kaplanırken, manzara kışa dair işaretler verdi.

Kar yağışının ardından Kızılçubuk bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede ulaşım ve görüş koşulları olumsuz etkilendi.

Meralarda hayvan otlatan çobanlar soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çobanlardan Eren Sade, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hayvanları otlatıyorduk, baktık dağlar beyazladı. Biz de ateş yaktık, çay demledik. Hayvanları birazdan eve götüreceğiz."

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İLGİLİ HABERLER

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nda Kano-Tekne Çarpışması: 4 Kişi Kurtarıldı
2
Samsun'da LÖSEV'den "Atam İzindeyiz" Uçurtma Şenliği
3
Özgür Özel Brüksel Mitinginde Gençlere Çağrı: 'Siyasetten Uzak Durmayın'
4
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
5
Kars'ta Kar Sürprizi: Sarıkamış ve Soğanlı Dağları Beyazlandı
6
Fatih Erbakan: Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi Açıldı
7
MEB Ödül Töreni: 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' Etkinliği

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar