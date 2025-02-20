Kars'ta Kar Vurdu KOAH Hastası Ekipler Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

Kars'ta Kar Engeline Rağmen Sağlık Hizmeti

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde kış koşulları, KOAH hastası bir vatandaşın acil sağlık hizmetine ulaşımını zorlaştırdı. Resul Kaya isimli hastanın sağlık durumu kötüleşince, bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri hemen harekete geçti.

Köy Yolları Kapalı Olunca...

Yoldaşmaya hazırlıksız kalan sağlık ekipleri, köy içi yolların karla kaplı olması dolayısıyla hastayı alamadı. Bu durum, durumu acil olan Kaya'nın hastaneye ulaştırılmasını tehlikeye soktu. Olayı duyup harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açarak ambulansın geçişine uygun hale getirdi.

KOAH Hastası Selim Devlet Hastanesine Sevk Edildi

Ambulans, Resul Kaya'yı evinden alarak Selim Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaya'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu olay, kar yağışının aktif olduğu bölgelerde acil sağlık hizmetlerinin ne denli kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Polat’tan Teşekkür

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kış şartlarında özverili çalışan tüm ekiplere teşekkür etti. Bu tür olayların, toplumun sağlık sistemine olan güvenini artırma adına önem taşıdığı vurgulandı.