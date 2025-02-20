Kars'ta Kar Vurdu KOAH Hastası Ekipler Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

Kars'ta kar yüzünden yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin özverili çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:15
Kars'ta Kar Vurdu KOAH Hastası Ekipler Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

Kars'ta Kar Engeline Rağmen Sağlık Hizmeti

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde kış koşulları, KOAH hastası bir vatandaşın acil sağlık hizmetine ulaşımını zorlaştırdı. Resul Kaya isimli hastanın sağlık durumu kötüleşince, bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri hemen harekete geçti.

Köy Yolları Kapalı Olunca...

Yoldaşmaya hazırlıksız kalan sağlık ekipleri, köy içi yolların karla kaplı olması dolayısıyla hastayı alamadı. Bu durum, durumu acil olan Kaya'nın hastaneye ulaştırılmasını tehlikeye soktu. Olayı duyup harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açarak ambulansın geçişine uygun hale getirdi.

KOAH Hastası Selim Devlet Hastanesine Sevk Edildi

Ambulans, Resul Kaya'yı evinden alarak Selim Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaya'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu olay, kar yağışının aktif olduğu bölgelerde acil sağlık hizmetlerinin ne denli kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Polat’tan Teşekkür

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kış şartlarında özverili çalışan tüm ekiplere teşekkür etti. Bu tür olayların, toplumun sağlık sistemine olan güvenini artırma adına önem taşıdığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'daki Matbaa Deposunda Yangın: Hasar Oluştu
2
Çorum'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı
3
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hatay'da İş Dünyasıyla Buluştu
4
Muş'ta Kış Gerçekliği: Araçlar Karla Kaplandı
5
Kocaeli'de 100 Bin Kutu Sahte Şampuan Ele Geçirildi
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrailli Komutandan Trump'ın Planına Eleştiri: Batı Şeria'da Olaylar Artabilir

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?