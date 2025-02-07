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Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Etkiledi: Köyler Dronla Görüntülendi

Kars'ta iki gündür süren kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü. Sarıkamış'ta kar kalınlığı 25 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:50
Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Etkiledi: Köyler Dronla Görüntülendi

Kars'ta Karla Kaplı Manzaralar

Kars'ta son iki gündür aralıklarla süren kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Kentte dün başlayan yağış, etrafı tamamen beyaz örtüyle kapladı. Karla kaplanan il merkezine bağlı köyler, dronla görüntülenerek kış manzaraları gözler önüne serildi.

Sarıkamış'ta Kar Kalınlığı 25 Santimetre

Sarıkamış ilçesindeki kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bildiriliyor. Özellikle bu durum, bölgedeki kayak turizmini olumlu yönde etkiliyor.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de caddelerde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşlardan Celal Gök, "Kara ihtiyaç vardı. Kayak merkezi için kar olmadı mı turizm olmuyor," şeklinde konuşarak kar yağışının önemine dikkat çekti.

Karayollarında Tuzlama Çalışmaları

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Erzurum güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar, kar yağışının sürekli etkili olduğu bu günlerde sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri, karla...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri, karla...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

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