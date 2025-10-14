Kars'ta Kar Yağışı: Yüksek Köyler Beyaza Büründü

Kars'ta Kar Yağışıyla Köyler Beyaza Büründü

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Kentte etkili olan yağış, özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerine kadar sürdü.

Kars-Göle kara yolunda 2 bin 300 rakımdaki köyler karla kaplandı. Bölgedeki besiciler, hayvanlarını otlatmak için karın olmadığı alanlara indiriyor.

Çoban Hayati Bayşu AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bu kar kalkar, her sene böyle yağar. Kar yağdığı için hayvanları ahırdan geç çıkartıyoruz, erken getiriyoruz.' dedi. Bayşu, kasım ayının 15'ine kadar hayvanları dışarıda otlattıklarını belirtti.

Sarıkamış'ta Soğuk, Kırağı ve Buzlanan Göletler

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkisini gösterdi. Yağan karın ardından havanın soğumasıyla ilçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

Sabah erken saatlerde araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, Acısu Deresi'ndeki küçük göletler buz tuttu. Bazı besiciler kırağıyla kaplı sahalarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Vatandaş Önder Ağbaba, 'Dün kar yağışıyla, bugün de kırağıyla uyandık. Yavaş yavaş Sarıkamış'ın kışı geliyor. Dün akşam hava eksi 6'daydı. Böyle giderse yakında karla buluşacağız.' ifadelerini kullandı.

