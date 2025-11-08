Kars’ta Karabağ Zaferi’nin 5’inci Yıldönümü Törenle Kutlandı

Kars’ta Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Karabağ Zaferi'nin 5’inci yıldönümü; konuşmalar, film gösterimi, ödüller, konser ve halk oyunlarıyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:32
Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla Kars’ta bir kutlama programı düzenlendi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve Karabağ Zaferi’ni anlatan kısa film gösterisi ile başladı.

Yetkililerden mesajlar

Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, "Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasını ortak sevinç ve gururla kutluyoruz" dedi.

Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de zafer bayramını kutladıklarını belirterek, "Vatan savaşında kazandığımız zafer, topraklarımız uğruna canını feda eden yiğitlerimizin ruhuna borcumuzdu. Halkımız, birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiğinde hiçbir düşmanın bizi yenemeyeceğini gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk gününde, ‘Türkiye bütün imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanındadır’ demişti. İşte kardeşlik budur" diye konuştu.

Programın sonu

Konuşmaların ardından Karabağ Zaferi konulu uluslararası şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Program, Karabağ Zaferi konseri ve Halk oyunları dansları gösterisiyle sona erdi.

Yoğun ilgi gören programda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanarak 2 devlet 1 millet vurgusu yapıldı.

