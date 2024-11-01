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Kars'ta Kaybolan Yaşlı Kadın Dere Yatağında Bulundu

Kars'ın Susuz ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Naciye Alioğlu, yapılan aramalar sonucu dere yatağında ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:08
Kars'ta Kaybolan Yaşlı Kadın Dere Yatağında Bulundu

Kars'ta Kaybolan Yaşlı Kadın Dere Yatağında Bulundu

Kars'ın Susuz ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, kaybolan yaşlı kadın Naciye Alioğlu'na (80) ulaşılamadı. 22 Ekim 2023 sabahında evinden çıkan Alioğlu, geri dönmeyince endişelenen ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Uzun süren aramalar sonucunda, Alioğlu'nun köyün yaklaşık 300 metre uzağındaki bir dere yatağında hareketsiz bulunduğu tespit edildi.

Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Naciye Alioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk inceleme, Alioğlu'nun vücudunda herhangi bir kesi ya da darp izinin bulunmadığını ortaya koydu. Aynı zamanda Naciye Alioğlu'nun Alzheimer hastası olduğu bilgisi edinildi.

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