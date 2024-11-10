Kars'ta Kıbrıs Gazisi Musa Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Musa Bulut İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Musa Bulut için duygusal bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Bulut, ilçeye bağlı Küçük Durduran köyünde ikamet ediyordu ve evinde hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni Küçük Durduran Camii'nde Yapıldı

Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, köyün camisinde dualarla anıldı. Tören esnasında, Bulut'un naaşı kılınan namazın ardından koy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.