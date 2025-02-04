DOLAR
35,93 0,12%
EURO
37,3 -0,65%
ALTIN
3.280,14 -0,76%
BITCOIN
3.579.035,19 1,67%

Kars'ta Kış-2025 Tatbikatı'nda Yenilikler Sergilendi

Kars'taki Kış-2025 Tatbikatı'nda, milli savunma teknolojileri ve yeni nesil sistemler tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:15
Kars'ta Kış-2025 Tatbikatı'nda Yenilikler Sergilendi

Kars'ta Kış-2025 Tatbikatı'nda Yenilikler Sergilendi

Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı-2025 kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) organizasyonuyla açılan Savunma Sanayi Sergisi, milli savunma teknolojilerini gözler önüne serdi. Etkinlikte, 16 Türk savunma sanayisi şirketi ve 2 kurum, ilk kez kullanılacak silah ve savunma sistemlerini tanıttı.

Önemli Tanıtımlar ve Yenilikler

3. Ordu Komutanlığı'nın kontrolünde, 9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatta, Savunma Sanayi Sergisi'nde SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara kadar birçok sistem yer aldı. Türk savunma sanayisinin yeteneklerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesi sağlandı.

Sergide, yeni nesil keskin nişancı tüfeği MKE-408 ve elektrik hibrit tahrik sistemine sahip arazi aracı E-ARAZİ gibi yenilikler tanıtılarak büyük ilgi topladı. MKE-408'in 2 bin 200 metreden hedef vurabilme kapasitesi dikkat çekti. Ayrıca, elektrikli arazi aracının 400 kilometre menzil ve 150 kilometre hız kapasitesine sahip olması da serginin önemli anlarından biriydi.

Öğrencilerin Sergi Heyecanı

Sergiyi gezme şansı bulan öğrenciler, yerli ve milli savunma sanayisinin gelişiminden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Zara Kaya, "Bu sergide görmek beni çok mutlu etti. İnsanın bunları kendisinin yapma isteği geliyor" diyerek, yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Başgedikler 60. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdulhak Sülü ise öğrencilere savunma sistemlerini tanıtmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. "Böyle milli, yerli savunma sistemlerini gördükçe tüylerimiz diken diken oluyor" diyerek, öğrencilerin bilinçlenmelerinin önemini vurguladı.

Kış Tatbikatı-2025 Savunma Sanayi Sergisi, yarın da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Sivas'taki Spor Salonunda Yaşatılacak
2
Zeytinburnu'nda Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı
3
Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Yakalandı
4
Bursa'da Tırla Çarpışan Otobüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı
5
Tunceli'de Kayaya Çarpan Araçta 1 Ölü, 6 Yaralı
6
Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Müzakerelere Başlandığını Duyurdu
7
İngiltere Gümrüklerinde Yüzlerce Yasaklı Hayvan ve Bitkiler Ele Geçirildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!