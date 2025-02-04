Kars'ta Kış-2025 Tatbikatı'nda Yenilikler Sergilendi

Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı-2025 kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) organizasyonuyla açılan Savunma Sanayi Sergisi, milli savunma teknolojilerini gözler önüne serdi. Etkinlikte, 16 Türk savunma sanayisi şirketi ve 2 kurum, ilk kez kullanılacak silah ve savunma sistemlerini tanıttı.

Önemli Tanıtımlar ve Yenilikler

3. Ordu Komutanlığı'nın kontrolünde, 9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatta, Savunma Sanayi Sergisi'nde SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara kadar birçok sistem yer aldı. Türk savunma sanayisinin yeteneklerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesi sağlandı.

Sergide, yeni nesil keskin nişancı tüfeği MKE-408 ve elektrik hibrit tahrik sistemine sahip arazi aracı E-ARAZİ gibi yenilikler tanıtılarak büyük ilgi topladı. MKE-408'in 2 bin 200 metreden hedef vurabilme kapasitesi dikkat çekti. Ayrıca, elektrikli arazi aracının 400 kilometre menzil ve 150 kilometre hız kapasitesine sahip olması da serginin önemli anlarından biriydi.

Öğrencilerin Sergi Heyecanı

Sergiyi gezme şansı bulan öğrenciler, yerli ve milli savunma sanayisinin gelişiminden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Zara Kaya, "Bu sergide görmek beni çok mutlu etti. İnsanın bunları kendisinin yapma isteği geliyor" diyerek, yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Başgedikler 60. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdulhak Sülü ise öğrencilere savunma sistemlerini tanıtmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. "Böyle milli, yerli savunma sistemlerini gördükçe tüylerimiz diken diken oluyor" diyerek, öğrencilerin bilinçlenmelerinin önemini vurguladı.

Kış Tatbikatı-2025 Savunma Sanayi Sergisi, yarın da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.