Kars'ta Kış Lezzeti Kazların Hazırlıkları Devam Ediyor

Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinin gözde merkezlerinden Kars'ta, özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan kazların sofralara hazırlanma süreci sürüyor. Arpaçay ilçesinde kar yağışının ardından kaz çiftliklerinde hummalı bir çalışma yapılıyor.

Kazların Beslenmesi ve Kesimi

İlkbaharda meralarda otlatılan ve ekim ayından bu yana besiye alınan kazların kesimine başlandı. Bu süreçte yalnızca arpa ile beslenen kazlar, kış sofralarının aranan lezzeti olarak hazırlıklara dahil ediliyor.

Üretici Kadınların İmece Usulü Çalışması

Kazların kış aylarında satışa sunulması amacıyla Akçakale köyünde bir araya gelen üretici kadınlar, kesilen kazları imece usulüyle sıcak suya bırakıp tüylerini yoluyor. Ardından tuzlayıp güneşte kuruttukları kazları, satışa hazır hale getiriyorlar.

Kesim Süreci ve Talep

Besicilerden Gencay Akbaba, Arpaçay ilçesinde kaz üretimi yaptıklarını belirterek, kaz etinin kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kar yağmasıyla birlikte kesim sürecinin başladığını ifade eden Akbaba, "Köyde kazların kesimine kasım, aralık aylarında başlıyoruz. Kesilen kazları temizliyoruz, daha sonra tuzluyoruz. Suyunu bırakması için 3 gün 3 gece baskıda kalıyor. Sonra da en az 4 gün kurutmada kalıyor, ayaz yiyor." diye konuştu.

Akbaba, kazların yaklaşık 3 kilogram olduğunu ve sezon boyunca talep edenlere satışını yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinin gözde merkezlerinden Kars'ta, özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci sürüyor.

Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinin gözde merkezlerinden Kars'ta, özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci sürüyor.