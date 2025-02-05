Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi

Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhata Edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği kış tatbikatında hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu. Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025"te seçkin gözlemci günü tamamlandı.

Uluslararası Katılım ve Eğitim Faaliyetleri

Tatbikata Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, İngiltere, Bosna-Hersek, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Maoğolistan, Pakistan, Bulgaristan, Libya, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den toplam 199 personel katıldı. Tatbikat süresince, havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonlar ve ateş senkronizasyonu gibi kritik eğitimler yapıldı.

Yeni Sistemlerin Kullanımı

Tatbikatta, Nefer Kuleli ZMA, MPT-76 hafif makineli tüfek, Dragoneye 2 İHA gibi yeni nesil sistemler yer aldı. Ayrıca, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) kullanılarak belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğu bilgisi verildi. Bayraktar TB2 SİHA da önemli bir hedefi imha etti.

Kış Şartlarında Başarı Hikayesi

Son bölümde, birleşik kuvvetlerden oluşan keskin nişancı timleri, karşıt kuvvetin mevzilerini ateş altına aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, tatbikatın günümüzdeki güvenlik ortamında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Türkiye, güçlü ordusuyla küresel bir aktör haline gelmiştir," dedi.

Yeni İhtiyaçlar ve Yerli Üretim

Bayraktaroğlu, yerli ve milli savunma sanayisinin sağladığı kabiliyetten bahsederek, "Yerli keskin nişancı tüfeği KN-12 ile hedefler tam isabetle vuruldu" ifadesinde bulundu. "Altay ana muharebe tankı da bu başarı hikayesine katılacak," diyerek ulusal teknolojilere dikkat çekti.

Şehitlere Saygı

Bayraktaroğlu, tatbikata katılan tüm yerli ve yabancı katılımcılara teşekkür ederken, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.