DOLAR
35,93 0,01%
EURO
37,44 -0,28%
ALTIN
3.313,16 -0,89%
BITCOIN
3.540.798,79 0,28%

Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi

Kars'taki kış tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla hedefleri imha etti, Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:54
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi

Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhata Edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği kış tatbikatında hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu. Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025"te seçkin gözlemci günü tamamlandı.

Uluslararası Katılım ve Eğitim Faaliyetleri

Tatbikata Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, İngiltere, Bosna-Hersek, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Maoğolistan, Pakistan, Bulgaristan, Libya, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den toplam 199 personel katıldı. Tatbikat süresince, havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonlar ve ateş senkronizasyonu gibi kritik eğitimler yapıldı.

Yeni Sistemlerin Kullanımı

Tatbikatta, Nefer Kuleli ZMA, MPT-76 hafif makineli tüfek, Dragoneye 2 İHA gibi yeni nesil sistemler yer aldı. Ayrıca, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) kullanılarak belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğu bilgisi verildi. Bayraktar TB2 SİHA da önemli bir hedefi imha etti.

Kış Şartlarında Başarı Hikayesi

Son bölümde, birleşik kuvvetlerden oluşan keskin nişancı timleri, karşıt kuvvetin mevzilerini ateş altına aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, tatbikatın günümüzdeki güvenlik ortamında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Türkiye, güçlü ordusuyla küresel bir aktör haline gelmiştir," dedi.

Yeni İhtiyaçlar ve Yerli Üretim

Bayraktaroğlu, yerli ve milli savunma sanayisinin sağladığı kabiliyetten bahsederek, "Yerli keskin nişancı tüfeği KN-12 ile hedefler tam isabetle vuruldu" ifadesinde bulundu. "Altay ana muharebe tankı da bu başarı hikayesine katılacak," diyerek ulusal teknolojilere dikkat çekti.

Şehitlere Saygı

Bayraktaroğlu, tatbikata katılan tüm yerli ve yabancı katılımcılara teşekkür ederken, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı
2
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor
3
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi
4
Prof. Dr. Pampal Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketliliği Değerlendirdi: 'Volkanik Faaliyetlerin Habercisi'
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Depremlerin 2. Yılında Açıklamalarda Bulundu
6
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
7
Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı