Kars'ta Kızak Keyfi: Eğitime Ara Veren Çocuklar Eğlendi

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kızak Keyfi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen iki günlük ara çocuklar için eğlenceli bir fırsata dönüştü. Kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, çocuklar İnönü Mahallesi'nde kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdiler.

Çocukların Duyguları

İlkim Sena Hacıoğulları, "Okullar tatil oldu, bir yandan üzüldük bir yandan da sevindik. Şimdi kızağın keyfini çıkarıyoruz," dedi. Bir diğer çocuk olan Emircan Baygeldi ise, "İki gündür okullar tatil, biz de mahallelerde kızağın keyfini çıkarıyoruz, çok güzel eğleniyoruz," şeklinde konuştu.

Bu kar tatili süresince çocuklar, karın tadını çıkararak unutulmaz anılar biriktiriyorlar.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle eğitime verilen iki günlük arayı değerlendiren çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle eğitime verilen iki günlük arayı değerlendiren çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.