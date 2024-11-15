Kars'ta Kumar Operasyonunda 10 Kişiye Para Cezası

Kars'ta Kumar Operasyonu

Kars'ta gerçekleştirilen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişiye toplam 64 bin 250 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kafe görünümündeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Detaylar ve Sonuçlar

Operasyon sırasında, kumar oynayan 10 kişinin suçüstü yakalandığı belirlenirken, iş yeri sahibine de "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Olay, Kars'taki kumar faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendirilmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ta düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira para cezası verildi.