Kars’ta Kutlu Doğa Yürüyüşü: Kültür Yolu Etkinliği Gerçekleşti

Kars'ta 'Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü' Düzenlendi

Kars'ın Susuz ilçesinde, kentin eşsiz doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü', katılımcıları doğayla buluşturdu. Etkinlik, Kars Valiliği'nin öncülüğünde; Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ın destekleriyle gerçekleştirildi.

Yürüyüş Detayları ve Katılımcılar

Susuz Vadisi'nden başlayan yürüyüş, yaklaşık 4.5 kilometre uzunluğunda olup, Susuz Şelalesi Mesire alanında son buldu. Etkinliğe katılan yaklaşık 120 kişi, serin doğa ortamında yürüyüş yaparak keyifli anlar yaşadı.

Vali Ziya Polat'ın Açıklamaları

Yürüyüşe katılan Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın doğasının benzersiz olduğunu vurgulayarak, 'Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü' kapsamında doğa harikası Susuz Şelalesi'ne geldik. Kars'ın markalarını tanıtmak için yürüyüş düzenledik. Kars'ın doğa güzellikleri saymakla bitmez. Önce biz tanıyacağız, sonra Türkiye'ye, dünyaya tanıtacağız.' şeklinde konuştu.

Polat, ayrıca Susuz Şelalesi etrafında yeni tesislerin açıldığını ve faaliyetlerine başladığını da belirtti. Yürüyüş sonunda katılımcılar, kısmen donan Susuz Şelalesi'nin önünde poz vererek anı ölümsüzleştirdi.

Kars'ın Susuz ilçesinde kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.

Kars'ın Susuz ilçesinde kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.