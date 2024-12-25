Kars'ta Mahalleliler Kızıl Tilkiye 'Kar Güzeli' Adını Verdi

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Sıcak Bir Dostluk

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Tepe Mahallesi'nde mahalle sakinleri, her gün elleriyle besledikleri kızıl tilkiye 'Kar güzeli' adını verdi. Ormanlık alana yakın bir konumda yaşayan halk, soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken tilkileri sık sık görmeye başladı.

Kızıl Tilkiye Alıştılar

Mahalle sakinleri, bölgeye sürekli gelen bir kızıl tilkiyle dostluk kurarak, onu elleriyle beslemeye başladı. 'Kar güzeli' ismi verilen bu sevimli tilki, uzatılan ekmek ve bisküvileri yedikten sonra ormanlık alanda kayboluyor.

Ömer Ayan'ın Açıklamaları

Mahalle sakinlerinden Ömer Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ve soğuk havanın yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Ayan, "Bir kızıl tilkimizin adını 'Kar güzeli' koyduk. Her akşam oturduğumuz kamelyanın önüne geliyor, biz de ekmek bisküviyle besliyoruz. Elimizden alıp yiyor, artık bize alıştı, biz de ona alıştık. O da bizi, biz de onu çok sevdik," dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Tepe Mahallesi sakinleri, "Kar güzeli" adını verdikleri kızıl tilkiye her gün elleriyle yiyecek yediriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Tepe Mahallesi sakinleri, "Kar güzeli" adını verdikleri kızıl tilkiye her gün elleriyle yiyecek yediriyor.