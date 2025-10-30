Kars'ta Mermer Tabla Düşen İş Yeri Sahibi Ahmet Ö Yaşamını Yitirdi

Kağızman'da vinçle boşaltma sırasında trajik kaza

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen kazada, tırdan vinç yardımıyla boşaltılan mermerlerden biri iş yeri sahibi 60 yaşındaki Ahmet Ö'nün üzerine düştü. Olay, Şahindere Mahallesi Hastane yolu üzerinde gerçekleşti.

Boşaltma çalışması sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan Ahmet Ö, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Ö kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

