Kars'ta Mermer Tabla Düşen İş Yeri Sahibi Ahmet Ö Yaşamını Yitirdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde tırdan vinçle boşaltılan mermerlerden biri, 60 yaşındaki iş yeri sahibi Ahmet Ö'nün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 22:02
Kars'ta Mermer Tabla Düşen İş Yeri Sahibi Ahmet Ö Yaşamını Yitirdi

Kars'ta Mermer Tabla Düşen İş Yeri Sahibi Ahmet Ö Yaşamını Yitirdi

Kağızman'da vinçle boşaltma sırasında trajik kaza

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen kazada, tırdan vinç yardımıyla boşaltılan mermerlerden biri iş yeri sahibi 60 yaşındaki Ahmet Ö'nün üzerine düştü. Olay, Şahindere Mahallesi Hastane yolu üzerinde gerçekleşti.

Boşaltma çalışması sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan Ahmet Ö, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Ö kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, tırdan vinç yardımıyla boşaltılan mermerlerden biri üzerine düşen iş...

Kars'ın Kağızman ilçesinde, tırdan vinç yardımıyla boşaltılan mermerlerden biri üzerine düşen iş yeri sahibi Ahmet Ö, hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Budapeşte'de 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Şırnak Silopi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı
3
Adana'da İki Cinayet Sonrası Şüpheli İntihar Etti
4
TBMM Yangın Araştırma Komisyonu, Akademisyenlerle Otel Yangınını İrdeledi
5
Kadirli'de Devrilme Riski Taşıyan Midibüsteki 23 Kişi Kurtarıldı
6
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 18 Mart Mesajı: Çanakkale Geçilmez
7
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yenilikler

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar