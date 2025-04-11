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Kars'ta Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Bulunan İranlı Tutuklandı

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu F.H. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:45
Kars'ta Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Bulunan İranlı Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İran Uyruklu Zanlı Tutuklandı

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı F.H., gerçekleştiren operasyon sonucu tutuklandı. İlgili bilgiler, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden geldi.

Olayın Gelişimi

Yapılan çalışmalarda, F.H'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Kars-Digor kara yolunda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, zanlının üstünde uyuşturucu madde bulamadı. Ancak şüpheli, Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde, mide ve bağırsaklarında 105,98 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Cerrahi Müdahale Sonrası Tutuklama

Uyuşturucu madde, cerrahi müdahale ile çıkarıldıktan sonra, adliyeye sevk edilen F.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında 105,98 gram sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı...

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında 105,98 gram sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

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